TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse nesta terça-feira (27) que o presidente Michel Temer está "fazendo de conta" que governa o país. "Governando para onde?", disse. O peemedebista disse ainda que é preciso ter "muita humildade" para receber a proposta feita pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que sugeriu que Temer encurte seu mandato. A opinião de FHC foi publicada na segunda-feira (27) em artigo que escreveu para a Folha de S.Paulo. Renan defendeu ainda que Temer deixe de adiar uma decisão sobre o futuro do governo. "Demorar mais um mês, dois meses, um ano a frente do governo não vai mudar nada. É uma resistência para o nada", disse em discurso feito em plenário. O líder do PMDB disse ainda que Temer errou ao "achar que poderia governar o Brasil influenciado por um presidiário de Curitiba", disse em referência ao ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso na Operação Lava Jato. "Isso não ia chegar a lugar nenhum". REFORMA TRABALHISTA Renan chegou a bater boca com o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), ao criticar a reforma trabalhista. "Temer não tem mais a confiança da sociedade para fazer uma reforma como essa na calada da noite", disse, ameaçando trocar os integrantes do PMDB na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que votará nesta quarta-feira (28) o texto da reforma trabalhista. A fala irritou Jucá, que respondeu o líder da sigla dizendo que se ele fizesse alterações o PMDB também faria já que, segundo ele, 17 dos 22 senadores do partido concordam com o projeto em discussão.