Julho marca a “quase morte” das lâmpadas incandescentes

As lâmpadas incandescentes, que até 2010 marcavam presença em 70% dos lares brasileiros, com cerca de 300 milhões de unidades vendidas por ano (dado do Inmetro), estão praticamente extintas no Brasil. É que a partir de 1º de julho o comércio não poderá mais vender lâmpadas incandescentes acima de 25W. Assim, a única incandescente que poderá ser comercializada é a de 15W, geralmente usada em abajur e geladeira.

A proibição, estabelecida por uma portaria interministerial de 2010, marca a etapa final de um processo de retirada gradual do mercado de produtos de iluminação sem eficiência, processo este iniciado em 2012. Primeiro, atingiu as lâmpadas de potência igual ou superior a 150W (2013), seguidas pelas de potência de 75 a 100W (2014), de 41 a 50W (2015) e, agora as de 25 a 40W, cuja proibição começou a valer no ano passado, mas a fiscalização se iniciará apenas no próximo mês.

O cronograma, estabelecido pelo governo, tem como meta a fixação de índices mínimos de eficiência luminosa para fabricação e comercialização de lâmpadas, e acompanha uma tendência mundial para minimizar o desperdício no consumo de energia elétrica. O comerciante que não atender a legislação estará sujeito ao pagamento de multa (de R$ 100 a R$ 1,5 milhão).

Aos poucos o consumidor vai entendendo que as lãmpadas fluorescentes ou LED, apesar de custarem mais que as incandescentes, têm durabilidade muito superior, além de serem mais econômicas no consumo.

Quanto é a economia

Uma lâmpada fluorescente compacta, comparada a uma lâmpada incandescente de luminosidade equivalente, economiza 75%

Uma lâmpada de LED, comparada a uma lâmpada incandescente de luminosidade equivalente, economiza 85%

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a substituição das lâmpadas incandescentes no mercado é capaz de economizar anualmente cerca de 5% de toda a energia elétrica utilizada no mundo