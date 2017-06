Dia do Asteroide é destaque em Curitiba

(foto: Fotos: João Borges)

O Dia Mundial do Asteroide, comemorado no próximo dia 30 de junho, terá uma programação exclusiva no FTD Digital Arena, na PUCPR. Uma sessão sobre “Asteroides e Chuvas de Meteoros”, será realizada no dia 1° de julho e estará entre as ações desenvolvidas pelo planetário. A atividade irá compor uma mobilização educativa realizada anualmente em diversos lugares do mundo.

Quem participar da sessão também poderá ver o Pallasite de Fukang, pedaço de meteorito que foi encontrado na região Fukang, China. Com 1.003 kg, um pedaço do objeto foi dividido em 250 fatias e cada uma delas foi numerada. A fatia a ser exposta na sessão do FTD Digital Arena é a de número um.

Realizada às 16 horas do mesmo dia, a sessão abordará curiosidades sobre asteroides e as chuvas de meteoros. Orientada pelo físico e professor de astronomia, João Carlos de Oliveira, a atividade explicará o surgimento do Dia Mundial do Asteroide, o que é um asteroide e no que eles consistem e quais serão os próximos objetos a se aproximarem da Terra.