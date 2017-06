Semana será de grande amplitude térmica no Paraná

Sem nuvens, temperaturas se elevam durante a tarde (foto: Franklin de Freitas)

A previsão do tempo para os próximos dias é de grande amplitude térmica em praticamente todas as regiões do Paraná. A amplitude térmica é a diferença entre a menor e maior temperatura num mesmo dia. Em Curitiba, por exemplo, a amplitude deve variar 14ºC entre a menor (9ºC) e a maior (23ºC) temperatura, hoje. No interior a amplitude também fica grande, com uma variação entre 13 e 28 graus no Norte e Noroeste.

Isso acontece por causa da pouca cobertura de nuvens tanto de dia quanto de noite. Sem nuvens durante o dia, o sol rapidamente aquece o ambiente. Nas noites de inverno, a superfície do solo esfria com maior velocidade e, sem o bloqueio das nuvens, o calor acumulado ao longo do dia/tarde se perde com mais rapidez. Os últimos dias também foram de baixa umidade relativa do ar. Ontem, Curitiba atingiu índice de 42,7%.

Esse cenário deve durar até a sexta-feira, quando uma frente fria provoca chuvas no Paraná. Depois da instabilidade, o Paraná volta a ter dias mais frios. A próxima semana deve ter céu parcialmente encoberto e temperaturas que não se elevam, mesmo durante as tardes. A amplitude térmica fica, então, bem baixa. Curitiba deve ter oscilação entre 8 e 13 graus.