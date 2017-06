Ligações ao CVV serão gratuitas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) assinou ontem autorização para que as ligações para o Centro de Valorização da Vida (CVV), organização que presta atendimento voluntário de apoio emocional e de prevenção ao suicídio, sejam gratuitas, com a criação de um novo número, o 188, que substituirá o número 141, do CVV.

Segundo a agência, a mudança deve ocorrer em seis meses. Após esse prazo, as ligações para o número 141 receberão uma mensagem orientando para a discagem para o novo número, o 188, chamado de Linha da Vida.

Atualmente, uma chamada para o 141 paga em média R$ 0,07 de um telefone fixo e R$ 0,70 de um móvel por minuto. O número novo substituirá o 141 em todos os municípios onde os serviços de prevenção ao suicídio é prestado.