Curitiba ganha clínica especial para doentes crônicos

Valencis Curitiba Hospice: espaço destinado a cuidar de pessoas com doenças crônicas em fase final (foto: Vagner Rosário)

O diagnóstico de algum tipo de doença crônico degenerativa pode mudar completamente a estrutura familiar. A situação é ainda mais complexa em função da incerteza de como a doença vai progredir aliada a reação da pessoa portadora da patologia. Além disso, há a preocupação sobre os tratamentos necessários.

Nos casos mais graves são indicados cuidados paliativos que proporcionam o alívio ao sofrimento e melhorando inclusive a sobrevida. Para atender a estes pacientes, foi criado um serviço diferenciado, onde o paciente pode ficar hospedado em uma espéce de clínica: o Valencis Curitiba Hospice, que será inaugurado neste dia 1º de julho.

Pouco conhecido no Brasil, mas com muitas instituições espalhadas pelo mundo, principalmente na Europa e Estados Unidos, o hospice é muito mais que uma clínica, é um local onde estão presentes todos os cuidados que um paciente crônico pode ter, aliando ciência com as melhores tecnologias e profissionais capacitados e que também oferece um ambiente agradável e que apresenta todo o conforto de um lar.

Localizado em um bairro nobre e de fácil acesso de Curitiba, a unidade possui 760 m² e com a ampliação total que será realizada chegará a 1.100 m². Inicialmente serão disponibilizadas seis suítes e já há projeção de um acréscimo de mais quatro quartos padrão suíte. O Valencis fica na rua Eucclides da Cunha, 841, Bigorrilho.

De acordo com a oncologista responsável pelo Serviço de Cuidados Paliativos do Valencis Curitiba Hospice, Clarice Nana Yamanouchi, o conceito de hospice na verdade é um local onde você aplica a filosofia dos Cuidados Paliativos. “Nos hospitais temos um conceito onde utilizamos a tecnologia existente para curar o paciente, independente da doença, já para o paciente sem possibilidades curativas, o hospital não é um local ideal, tanto pela estrutura física, como pela equipe técnica que muitas vezes não tem experiência em cuidar na terminalidade da vida.

No Valencis os pacientes e familiares poderão contar com uma equipe multidisciplinar treinada para saber lidar com a individualidade de cada paciente, unindo a ciência, conforto e humanização, além de encontrarem um ambiente parecido com o domiciliar, mas com toda a estrutura que o indivíduo necessita.”

Serviço inclui participação familiar

O projeto do Valencis Curitiba Hospice foi separado em três fases: Hospice In, que contará com as suítes onde os pacientes ficarão hospedados e poderão levar certos detalhes de sua casa para o quarto, como uma poltrona favorita, por exemplo; o Hospice Day, que será um local onde os pacientes passarão o dia, mas poderão dormir em suas próprias casas; e, por fim, também será construído o Hospice VIP, onde o paciente poderá se hospedar com toda a sua família. A ideia é oferecer uma estrutura que proporcione mais qualidade de vida no processo que o paciente está passando.

O principal diferencial do novo empreendimento é o acolhimento que deverá ser maior que nos hospitais e clínicas convencionais, principalmente por se tratar de uma fase de transição e paz que o paciente necessita. Luiz Antonio Negrão Dias, médico oncologista, expõe que quando o paciente não possui mais tratamento curativo, às vezes, a família busca montar um mini-hospital dentro de casa, gerando muita complexidade e alterando completamente a rotina. “O hospice vai tirar todas essas preocupações dos familiares, pois irá oferecer um ambiente seguro para cuidar do paciente com muito zelo. Na fase final da vida, o indivíduo necessitará de conforto e permanecer em um local equipado. Como o empreendimento estará localizado no coração de Curitiba, é possível que todos os familiares acompanhem o paciente diariamente, sem mudar a rotina de trabalho, por exemplo.”

O serviço realizado no Valencis Curitiba Hospice será de excelência e para isso uma equipe especializada em Cuidados Paliativos será responsável pelo acompanhamento dos pacientes. A enfermeira Fernanda Tuoto conta que para trabalhar no Hospice o profissional terá que ter experiência em oncologia (preferencialmente) e principalmente em Cuidados Paliativos.