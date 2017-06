Rede cria link com fotos de animais para adoção

Panda espera um dono (foto: Levy Ferreira/SMCS)

Ficou mais fácil adotar os animais sob cuidados da Rede de Proteção, em Curitiba. Nesta semana, foi lançada uma campanha permanente para complementar as feiras bimestrais de adoção promovidas pela Prefeitura. Os cães e gatos disponíveis podem ser adotados diretamente no Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar), na Unidade de Vigilância de Zoonoses, na CIC.

Para promover o formato, foram produzidos fotos e vídeos dos cães que estão à espera de novos responsáveis. São cerca de 20 animais disponíveis inicialmente. Eles podem ser conhecidos em https://www.facebook.com/media/set/?set=a.146345924369 7875.1073741869.5155147618256 66&type=1&l=2aad6019c3

Todos os animais são castrados, vacinados, desverminados e microchipados. No ato da adoção, eles recebem os dados dos novos responsáveis. Para adotar, é preciso ir até o Crar com documentos de identidade (RG e CPF) e comprovante de endereço e assinar um termo de adoção responsável.

O Crar funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 horas às 16h30. Haverá plantão aos sábados e domingos, das 9 às 12 horas e das 14 horas às 16h30, com a presença de um veterinário da Rede de Proteção Animal para esclarecer dúvidas e orientar os interessados.