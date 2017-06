(foto: Marcelo Stammer)

Contêineres multifuncionais

A construção em contêiner foi a escolha das arquitetas Denise Leal Ribas e Carolina Leal Ribas, da Leal Ribas Engenharia e Arquitetura, para levar ares de praticidade e modernidade para a CASACOR Paraná 2017. Localizado fora da casa principal, o Studio Container foi criado a partir de três contêineres que foram recortados, acoplados e receberam estrutura metálica para sustentar os vãos livres, revestimento termoacústico, fechamento interno das paredes e forro em drywall. O ambiente conta com 125m² multifuncionais pensados para atender a dinâmica familiar com integração, convivência, socialização e no bem receber em locais amplos, revelando ambientes sociais de uma residência.

Marcelo Stammer

Elegância e aromas

A arquiteta Eliana Cunha estreou na CASACOR Paraná com o ambiente Mels Brushes Home Fragrances: um espaço de 60m² inspirado na sofisticação dos produtos da marca Mels Brushes com conceito elegante e acolhedor. A ambientação madeirada e sóbria com toques das cores marsala e dourado é combinada com materiais nobres, como mármores, madeiras maciças, veludo e seda; as arandelas, lustres e objeto de decoração contam com design personalizado com assinatura da arquiteta; e a iluminação cênica foi escolhida para evidenciar texturas, mobiliário, tecidos e os produtos da loja Mels Brushes expostos na vitrine. Os destaques do projeto de interiores ficam por conta da mescla de pisos, em que pastilhas de madeira e piso vinílico com diferentes composições de texturas garantem um toque de personalização; da obra do artista plástico Luiz de Souza; da mesa de raíz reaproveitada da natureza com tampo em vidro; do living para espera; e da circulação para cadeirantes.

Gerson Lima

Arte e gastronomia

Pela primeira vez na Casa Cor Paraná, o arquiteto paulista Carlos Navero assina na edição de 2017, a Cozinha Living Bar, um dos maiores ambientes da mostra. O espaço, que homenageia o artista plástico Eleuthério Netto, traz as mais diferentes vertentes artísticas como destaque no decór. Inspirado na sua paixão pela gastronomia reúne além de obras de artes, objetos pessoais garimpados em viagens, promovendo um toque étnico e realçando a personalidade do espaço de acordo com o homenageado. Com automação dos sistemas de som e iluminação, Navero mostra ainda preocupação com a sustentabilidade de seu projeto, que integra a área interna com um deck externo produzido em madeira de pinus reflorestada.