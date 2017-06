(foto: Franklin de Freitas)

O governador Beto Richa (PSDB) considerou “um sucesso” a operação policial montada para garantir a votação do pacote de ajuste fiscal do prefeito Rafael Greca (PMN) pela Câmara de Vereadores de Curitiba, na Ópera de Arame. Richa afirmou que a Polícia Militar garantiu a “proteção” do Legislativo e “a integridade de manifestantes”.

Integridade

“Na avaliação que me foi passada, os números que nós temos acompanhado, foi sim um sucesso. Garantiu a proteção do Legislativo, a proteção dos representantes que são os vereadores independentemente qual a posição dos vereadores, se a favor ou contra o projeto de ajuste do prefeito de Curitiba. Mas foram preservadas as suas integridades e o funcionamento de uma instituição democrática como é a Câmara Municipal e também preservada a integridade de manifestantes”, avaliou o governador, em entrevista à rádio CBN.

Afronta

O tucano criticou os manifestantes, que segundo a Secretaria de Segurança, não teriam respeitado o local delimitado para os protestos. “O que é uma afronta à democracia é o desrespeito dos manifestantes, que não respeitaram o local adequado para fazer a sua manifestação. E esperávamos que fosse pacífica e ordeira – quando começaram a agredir os policiais. Que mantiveram a calma, foram pacientes, não revidaram as agressões. Tem policiais que foram chutados no chão”, afirmou Richa. “Está numa hora de uma vez por todas de nós respeitarmos a democracia nesse País. Respeitamos manifestações mas têm que ser ordeiras e pacíficas”, defendeu ele.

Adesão

O PSD – partido do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e pré-candidato ao governo para 2018, Ratinho Júnior – filiou mais 12 prefeitos ontem, em Curitiba. O partido aproveitou as filiações e reuniu lideranças, entre vereadores, e deputados da bancada estadual e federal, e o encontro funcionou como uma espécie de prévia de apresentação do projeto de Ratinho Jr ao governo. O PSD passa a contar agora com 41 prefeitos.

“Renovação”

Nos discursos, a defesa da “renovação na política” do Estado, apontando que Ratinho Jr seria o “nome que melhor representa essa mudança”. Entre os novos filiados estão prefeitos do PDT do ex-senador Osmar Dias, também pré-candidato ao governo.

Temporários

Indícios de irregularidade levaram o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) a emitir medida cautelar que suspende teste seletivo da prefeitura de Marilândia do Sul (Norte) para a contratação de servidores temporários. Os técnicos do TCE consideraram que a abertura do processo de seleção do pessoal foi irregular, pois envolve a contratação de servidores para a realização de atividades de natureza contínua e permanente, que exigiriam concurso.

Motivação

A Promotoria de Justiça de São João (Sudoeste) entrou na Justiça com ação civil pública contra a Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná (Acamsop) e ex-presidentes das Câmaras Legislativas de São João, Sulina e Saudade do Iguaçu. O Ministério Público acusa os dirigentes de aderirem à Associação, uma entidade privada, sem qualquer motivação de interesse público e tiveram exclusiva finalidade de favorecer interesses privados de vereadores. Além disso, as contribuições à Acamsop teriam sido pagas de forma ilegal, sem qualquer formalidade e sem se enquadrarem em nenhuma das hipóteses autorizadas legalmente para a contratação com entidade privada. Os montantes repassados pelas câmaras de cada município à Associação chegaram a R$ 580.697,77 em São João, R$ 323.085,21 em Saudade do Iguaçu e R$ 214.875,04 em Sulina.