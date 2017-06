Guerrero destaca importância da Copa do Brasil e seis jogos para título no Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Paolo Guerrero destacou a importância da Copa do Brasil no planejamento do Flamengo para a temporada. Em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, o clube tem seis jogos pela frente para tentar conquistar o título de uma competição que também vale vaga na Copa Libertadores de 2018. Nesta quarta-feira (28), o time rubro-negro faz a primeira partida das quartas de final contra o Santos, às 21h45 (de Brasília), na Ilha do Urubu. "São seis jogos. Sabemos a importância da Copa do Brasil. Estamos nas quartas de final, mas para o Flamengo, pensando no time grande que é, temos que ganhar. Vamos entrar com tudo para tentar conquistar o resultado positivo. A Copa do Brasil é um dos nossos objetivos para o ano. O jogo contra o Santos é muito importante", afirmou. Guerrero deu a receita para que o Flamengo consiga superar o Alvinegro e avance às semifinais da Copa do Brasil. "A pegada do jogo contra a Chapecoense [goleada por 5 a 1] precisa ser repetida. Não podemos sofrer gols e tentaremos fazer o máximo possível. É fundamental aproveitar todas as chances que tivermos", comentou. Por fim, ele deixou claro que se sente bem em quase dois anos de Flamengo. A vaidade de fazer gols, no entanto, segue distante do camisa 9, mesmo que ele viva um dos melhores momentos da carreira em 2017. "Não sou desses atacantes que só pensam no gol. Prefiro pensar em ganhar o jogo, isso sim é importante. Se tiver chance, vou fazer. Caso não tenha, quero que o Flamengo vença. São quase dois anos de clube. Estou muito concentrado e preparado para o que virá", encerrou.