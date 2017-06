Fora Globo, SBT e Record, TV do Brasil está na UTI

A situação de algumas TVs ainda não é desesperadora, mas está bem perto disso. Falta de aviso não foi. Muito, claro, por causa do momento difícil que a nossa economia atravessa, e também por medidas erradas tomadas ao longo dos tempos. A Band, por exemplo, data hoje, sobrevive e consegue fazer frente a alguns dos seus compromissos, graças ao que arrecada com igrejas e empresas como a Avatar, uma das responsáveis pelos caça-palavras. Só o MasterChef, como produção própria e rentável, não segura. Assim como ela, a Rede TV!, Rede Brasil e outras tantas, já de algum tempo, têm sobrevivido devido ao comércio da venda de horários, prática que também contribuiu de forma bem importante para que chegassem ao estágio em que se encontram. É muito triste. Mas absolutamente coerente dizer que a televisão no Brasil, exceção feita às três principais, Globo, SBT e Record, está na UTI. E em estado muito delicado.

Está proibido

No SBT, desde a última segunda-feira, foram proibidas horas extras, o que de alguma maneira passa a ter influência direta na produção e gravação de alguns programas. O The Noite, do Danilo Gentili, já é um dos mais atingidos.

Contratado

O ex-jogador Muller, já de algum tempo atuando como comentarista e com passagens pela Band e SporTV, acaba de ser contratado pela TV Gazeta. Inicialmente vai participar do Mesa Redonda, aos domingos, com Flávio Prado, Wanderley Nogueira, Chico Lang e Alberto Helena Junior.

Nada ainda

Desde o fim do contrato com a Warner, em dezembro de 2013, o SBT deixou de contar com os serviços fixos de uma distribuidora de filmes. A solução, por enquanto, para cobrir os seus diversos horários de exibição, está sendo comprar pequenos pacotes de pequenas empresas.

Globo/Maurício Fidalgo

Começar de novo

Renato Aragão e Dede Santanna não escondem a alegria por estarem trabalhando juntos novamente, agora no remake de Os Trapalhões, que estreia dia 17 de julho no Viva e em setembro na Globo. Eles irão reviver Didi e Dedé, que voltam ao ar como mestres da nova turma, formada por Didico (Lucas Veloso), Dedeco (Bruno Gissoni), Mussa (Mumuzinho) e Zaca (Gui Santana).

Parceria afinada - 1

Fim da primeira temporada do Dancing Brasil, com balanço dos mais positivos. Na maioria das vezes apanhou, e apanhou feio de Globo e SBT, mas do começo ao fim foi coerente na sua produção, apresentando-se como se estivesse em primeiro lugar no Ibope. Méritos também para a Endemol.

Parceria afinada – 2

Desde o lançamento do Dancing Brasil, houve a preocupação das partes, Record e Endemol, em colocar um produto de qualidade no ar. Isto foi feito, como também existiu o cuidado em se produzir algo, em se tratando da Xuxa, inteiramente adequado para ela. E isto veio a acontecer, como caminho adequado para a artista: interagir com novos formatos, provocar surpresas e mexer com o público, algo que há tempos não fazia.

Tá esquisito

A presença da cantora Alinne Rosa no time do Dancing Brasil 2 repercutiu também na Bandeirantes. Para muitos, foi apenas mais um indicativo de que a segunda temporada do X Factor pode mesmo ter subido no telhado - Alinne integrou o júri da primeira edição. Oficialmente, a Band diz que o reality musical sairá no segundo semestre. É esperar pra ver.

Não deu no bico

Gato no telhado, colocado aqui no domingo, acabou sendo confirmado ontem pela Globo, sobre troca de cadeiras no The Voice Brasil e The Voice Kids. Ivete Sangalo sai de um e vai para o outro, enquanto Claudia Leitte fará o caminho contrário. E vida que segue.

Perfil

Em Belaventura, novela das sete da Record com estreia em julho, Camila Rodrigues viverá Carmona e integrará o grupo das vilãs. Ela é a filha mais velha do rei Otoniel (Kadu Moliterno) e da rainha Vitoriana (Juliana Knust). É descrita como uma “mulher bonita e altiva” mas “um tanto amarga e frustrada”, por ser a mais velha e não herdar a Coroa. Terá ainda uma grande rivalidade com sua irmã Lizabeta, Adriana Birolli.

Via de mão dupla

Vindo a se confirmar a entrada do Aguinaldo Silva, substituindo o Walcyr, na fila das 21 horas da Globo, o nome da Adriana Birolli continua cotado para um dos principais papéis da sua O Sétimo Guardião. Ainda que ela esteja em vias de estrear em breve na Record.

Ligeirinho

Em função de toda a repercussão provocada por declarações da Maisa em um de seus recentes programas, Silvio Santos decidiu aproveitar o embalo. Na tarde de ontem, ele voltou a gravar com a menina nos estúdios do SBT e o material será exibido já no próximo domingo.

Bate-rebate

 Hoje, 18h30, vai ao ar o último episódio da atual temporada do Vai Pra Onde?, do Bruno De Luca, no Multishow...

 ... Quando ele também completa a sua aventura no Egito...

 ... Egito que é sempre complicado para as emissoras de televisão, dada as dificuldades de gravar lá...

 ... Além das muitas exigências impostas pelo governo, as taxas chegam a ser absurdas...

 ... Chegam a cobrar, como taxímetro, por minutos de gravação.

 Aos saudosos da Ana Paula Arósio, já de alguns anos longe da TV, nesta quinta, 10 da noite, o Canal Brasil vai exibir Como Esquecer...

 ... Natalia Lage e Murilo Rosa também estão no elenco deste filme, que valeu a Ana vários prêmios de melhor atriz.

 Depois de um pequeno intervalo, Geraldo Luis voltou a viajar pelo Brasil a serviço do Domingo Show, da Record...

 ... Agora, está gravando em Pernambuco...

 ... Mas sem deixar de se preocupar, um minuto, com o amigo Marcelo Rezende.

C´est fini

A Record continua no mercado em busca de nova apresentadora – a preferência é mulher - para o novo jornal local de São Paulo, com estreia prevista para agosto ou setembro.

A informação é que as pessoas até agora procuradas preferiram não aceitar.

