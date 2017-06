Mais da metade dos resíduos têm destinação adequada

Investimentos de R$ 1,2 bilhão em seis anos ampliaram para mais de 50% a coleta e destinação adequadas dos resíduos sólidos no país. Os dados foram apresentados na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, pela presidente da comissão, deputada Flávia Moraes (PDT/RO). Segundo o relatório, ainda existem quase três mil lixões ou aterros irregulares no país. Cerca de 30 milhões de toneladas de resíduos são dispostas de forma inadequada por ano, afetando a vida de 77 milhões de brasileiros. Na imagem abaixo, um aterro sanitário sendo instalado.

Garrafas pet e café viram roupa de yoga

Grãos de café moído e garrafas plásticas são a base para desenvolver os tecidos de roupas esportivas da marca Rumi X. Fundada em 2015, em Hong Kong, por Melissa Chu, a marca tem a sustentabilidade como princípio de toda a produção. Enquanto o café é coletado nas cafeterias locais, o plástico é retirado de aterros e oceano. Ambos são obtidos em regiões próximas, como Taiwan e China, para reduzir as emissões de carbono, e levados para unidades de reciclagem, onde começa todo o processo para compor as fibras ecológicas.

Cyrela obtém selo AQUA HQE no Dom Batel

A incorporadora Cyrela foi a primeira a obter o Selo AQUA HQE Residencial, na região Sul do país, com o residencial Dom Batel, em Curitiba. A certificação atesta a sustentabilidade ambiental e analisa o empreendimento durante todo o processo construtivo até aspectos de uso pelos moradores. O reflexo destes procedimentos foi o gerenciamento correto e beneficiamento de resíduos da construção, reaproveitamento de água pluvial até questões que envolvem formas que acabam reduzindo o consumo de luz e água pelos futuros moradores.

Laudos de análises do IAP podem ser acessados pela internet

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) está disponibilizando os resultados de suas análises por meio eletrônico. Quem solicita análises laboratoriais de qualidade da água, do solo e efluentes para verificar a contaminação do ambiente recebe as informações por e-mail e também podem acessá-las no site do instituto. Para acessar os documentos, os interessados podem entrar no site do IAP (www.iap.pr.gov.br) clicar no link “Acompanhe sua solicitação/protocolo” e selecionar uma das opções: “Consulta de Resultado de Laudos” ou “Verificação de Autenticidade de Laudos”.