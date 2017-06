'Como Nossos Pais' ganha prêmio de público no Festival de Cinema Brasileiro de Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Como Nossos Pais", de Laís Bodanzky, ganhou nesta terça (27) o prêmio de público na 19ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que celebrou neste anos o tropicalismo. O longa, que estreia no dia 31 de agosto no Brasil, concorreu com ouros sete na mostra competitiva, incluindo "Redemoinho" e "Não Devore meu Coração". O filme, exibido em fevereiro no Festival de Berlim, conta a história de Rosa, interpretada por Maria Ribeiro. A protagonista, uma mulher em seus 30 e tantos anos, reflete sobre sua identidade enquanto lida com as filhas pequenas, o marido idealista (Paulo Vilhena), que vive viajando para pesqusitar tribos amazônicas, e os embates constantes com a mãe temperamental (Clarisse Abujamra). Rosa passa a fazer questionamentos sobre o trabalho e o casamento depois de descobrir que não é filha de seu pai (Jorge Mautner), mas de um caso da mãe. O roteiro é de Bodanzky e Luiz Bolognesi. A produção é da Gullane e da Buriti com coprodução da Globo Filmes.