Perseguição policial interrompe gravação de Série da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma perseguição policial, que envolve tiros, interrompeu a gravação de uma cena externa da supersérie "Os Dias Eram Assim", da Globo, na tarde desta terça (27). As filmagens aconteciam na Vila Militar de Deodoro, no Rio de Janeiro (RJ), quando a perseguição policial atravessou o mesmo terreno onde o set havia sido montado. Os atores Gabriel Leone e Bárbara Reis, que vivem Gustavo e Cátia, respectivamente, participavam da gravação. Segundo um comunicado da emissora, atores, equipe técnica, figuração e direção foram retirados do local em segurança e passam bem.