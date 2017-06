Ivete Sangalo e Claudia Leitte trocam de The Voice

Troca de cadeiras no reality show The Voice Brasil na Globo: Ivete Sangalo, técnica da versão 'Kids', vai agora para o programa principal. Já Cláudia Leitte, que era técnica da versão original, vai para o 'kids'. A informação sobre a troca foi confirmada ontem pela própria Rede Globo, em postagem no Instagram. A publicação, porém, não esclareceu o motivo da troca. "Veveta vai apertar o botão no The Voice Brasil e Claudinha vai se emocionar com as fofuras do The Voice Kids", diz o comunicado "E a gente vai aplaudir muito essas duas divas da música brasileira. Como dizem na Bahia: elas vão brocar muito!" Claudia Leitte estava entre o time de técnicos do The Voice Brasil desde a primeira temporada, em 2012. Já Ivete Sangalo esteve na versão 'Kids' por dois anos.

Grávida, Serena Williams posa nua para revista

A tenista Serena Williams, aos 35 anos, é capa da nova edição americana da Vanity Fair. Ela posou para as lentes de Annie Leibovitz em Highland Beach, na Flórida, e aparece nua na foto principal da publicação. A maior jogadora de tênis do mundo descobriu que estava grávida na véspera do campeonato Australian Open de 2017 — e disse não ter tido tempo para assimilar o que estava ocorrendo, já que ela passou por uma consulta emergencial e resolveu participar da competição.

Sai primeira foto da nova versão de Os Trapalhões

Os atores da nova versão de Os Trapalhões divulgaram ontem a primeira foto oficial em que aparecem caracterizados como personagens do programa. A imagem mostra Lucas Veloso como Didico, Mumuzinho como Mumu, Gui Santana como Zaca e Bruno Gissoni como Dedeco. Além deles, Nego do Borel será Tião, originalmente vivido por Tião Macalé (1926-1993), conhecido pelo bordão "Ih, nojento, tchan!", e Ernani Moraes será o Sargento Pincel, papel que era de Roberto Guilherme. Na Comic Con, Renato Aragão falou de volta de Os Trapalhões: “Eu, Dedé e mais quatro”. A estreia do novo Os Trapalhões, que faz homenagem aos 40 anos do programa original, acontece em 17 de julho no Canal Viva e em setembro na Globo. Renato Aragão e Dedé Santana, que fizeram parte da versão mais conhecida de Os Trapalhões, também estão nesta releitura. A formação clássica tinha ainda Mussum (1941-1994) e Zacarias (1934-1990).

Vera Fischer está internada em UTI, com pneumonia

A atriz Vera Fischer, 65 anos, está internada na UTI da Clínica São Vicente, na Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. A atriz está com quadro de pneumonia. Segundo a assessoria de imprensa da clínica, ela encontra-se com boa evolução clínica, respondendo ao antibiótico e respirando espontaneamente. Entretanto, não há previsão de alta hospitalar.

Níver do dia

Grazi Massafera

Atriz brasileira

35 anos