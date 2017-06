Grávida, Serena Williams posa nua para revista

A tenista Serena Williams, aos 35 anos, é capa da nova edição americana da Vanity Fair. Ela posou para as lentes de Annie Leibovitz em Highland Beach, na Flórida, e aparece nua na foto principal da publicação. A maior jogadora de tênis do mundo descobriu que estava grávida na véspera do campeonato Australian Open de 2017 — e disse não ter tido tempo para assimilar o que estava ocorrendo, já que ela passou por uma consulta emergencial e resolveu participar da competição.

Ivete Sangalo e Claudia Leitte trocam de The Voice

Troca de cadeiras no reality show The Voice Brasil na Globo: Ivete Sangalo, técnica da versão 'Kids', vai agora para o programa principal. Já Cláudia Leitte, que era técnica da versão original, vai para o 'kids'. A informação sobre a troca foi confirmada ontem pela própria Rede Globo, em postagem no Instagram. A publicação, porém, não esclareceu o motivo da troca. "Veveta vai apertar o botão no The Voice Brasil e Claudinha vai se emocionar com as fofuras do The Voice Kids", diz o comunicado "E a gente vai aplaudir muito essas duas divas da música brasileira. Como dizem na Bahia: elas vão brocar muito!" Claudia Leitte estava entre o time de técnicos do The Voice Brasil desde a primeira temporada, em 2012. Já Ivete Sangalo esteve na versão 'Kids' por dois anos.

Sai primeira foto da nova versão de Os Trapalhões

Os atores da nova versão de Os Trapalhões divulgaram ontem a primeira foto oficial em que aparecem caracterizados como personagens do programa. A imagem mostra Lucas Veloso como Didico, Mumuzinho como Mumu, Gui Santana como Zaca e Bruno Gissoni como Dedeco. Além deles, Nego do Borel será Tião, originalmente vivido por Tião Macalé (1926-1993), conhecido pelo bordão "Ih, nojento, tchan!", e Ernani Moraes será o Sargento Pincel, papel que era de Roberto Guilherme. Na Comic Con, Renato Aragão falou de volta de Os Trapalhões: “Eu, Dedé e mais quatro”. A estreia do novo Os Trapalhões, que faz homenagem aos 40 anos do programa original, acontece em 17 de julho no Canal Viva e em setembro na Globo. Renato Aragão e Dedé Santana, que fizeram parte da versão mais conhecida de Os Trapalhões, também estão nesta releitura. A formação clássica tinha ainda Mussum (1941-1994) e Zacarias (1934-1990).

Vera Fischer está internada em UTI, com pneumonia

A atriz Vera Fischer, 65 anos, está internada na UTI da Clínica São Vicente, na Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. A atriz está com quadro de pneumonia. Segundo a assessoria de imprensa da clínica, ela encontra-se com boa evolução clínica, respondendo ao antibiótico e respirando espontaneamente. Entretanto, não há previsão de alta hospitalar.

