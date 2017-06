Apostador de Sergipe leva mais de R$ 2 milhões em prêmio da Lotomania

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador do Sergipe acertou as 20 dezenas do concurso 1.774 da Lotomania. O vencedor faturou um prêmio de R$ 2.150.827,88. Os números sorteados nesta terça-feira, em Cachoeira (BA), foram: 03, 12, 21, 24, 29, 34, 37, 46, 47, 48, 50, 53, 56, 61, 65, 70, 84, 87, 93 e 95. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 550.000,00. Confira o rateio: 20 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 2.150.827,88 19 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 39.437,28 18 acertos - 81 apostas ganhadoras, R$ 1.825,80 17 acertos - 957 apostas ganhadoras, R$ 154,53 16 acertos - 5621 apostas ganhadoras, R$ 26,31 15 acertos - 24536 apostas ganhadoras, R$ 6,02 0 acertos - Não houve acertador! DUPLA SENA Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1,660 da Dupla Sena. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 2.400.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira, em São Paulo, foram: 1ª faixa - 10, 20, 26, 30, 33 e 35; 2ª faixa - 06, 11, 18, 35, 37 e 42. Confira o rateio: 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras, R$ 5.680,93 Quadra - 4 números acertados - 893 apostas ganhadoras, R$ 94,51 Terno - 3 números acertados - 17532 apostas ganhadoras, R$ 2,40 2º sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 46 apostas ganhadoras, R$ 1.444,93 Quadra - 4 números acertados - 1185 apostas ganhadoras, R$ 71,22 Terno - 3 números acertados - 20190 apostas ganhadoras, R$ 2,09 QUINA Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.414 da Quina. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1.200.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira, em Cachoeira (BA), foram: 02, 19, 62, 67 e 79. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 51 apostas ganhadoras, R$ 6.470,64 Terno - 3 números acertados - 4329 apostas ganhadoras, R$ 114,63 Duque - 2 números acertados - 106407 apostas ganhadoras, R$ 2,56 TIMEMANIA Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.049 da Timemania. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1.300.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira, em Cachoeira, foram: 07, 11, 31, 47, 65, 67 e 77. O time do coração é o Santos (SP). Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador! 6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 33.073,25 5 números acertados - 123 apostas ganhadoras, R$ 768,25 4 números acertados - 2632 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 24619 apostas ganhadoras, R$ 2,00