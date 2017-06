SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Vem na maldade, com vontade, chega, encosta em mim, hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim", diz o refrão de "Bang", um dos hits de maior sucesso de Anitta, acostumada a fazer seu público mexer o quadril com suas coreografias ? "vocês acharam que eu não ia rebolar a minha bunda?" virou até um bordão da cantora. Mas nesta terça (27), o requebrado de cintura que a melodia de Anitta pede fez uma "vítima" e tanto: a cantora Sandy, que participou do programa "Música Boa", apresentado pela funkeira no Multishow. Estrelada, a atração desta noite também contou com as presenças de Tiago Iorc, Maria Gadú e até a ex-Spice Girls Mel C. Tamanho o sucesso fez o nome do programa aparecer entre os mais populares da rede social Twitter, além de figurar nos termos mais buscados do Google -junto com os nomes "Melanie Chisholm", "Spice Girls", "Anitta", "Sandy", "Tiago Iorc". Nos tantos momentos ressaltados pelos internautas nas redes sociais, o rebolado de Sandy durante "Bang", entretanto, chamou mais a atenção dos navegantes. "Vivi para ver isso", disse um usuário". "Eu não vou superar nunca", afirmou outro. "Que momento", assegurou um terceiro. De quebra -com o perdão do trocadilho- a música foi executada na voz e no violão de Iorc. Estava pronta combinação perfeita para agradar o público virtual, que se esbaldou nos memes e brincadeiras.