Bibi visita Rubinho na prisão em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eugênio afirma a Caio que Irene não ameaça seu casamento com Joyce. Leila mostra os convites de seu casamento com Caio. Silvana briga com Simone por ter bloqueado seus sites de jogo. Nonato comenta que a polícia procura por um cassino clandestino. Ritinha confidencia a Marilda que trabalhará como sereia em um aquário. Zeca convida a todos para a estreia de seu ônibus de festa. Allan conta a Jeiza que há possibilidade de ela ser convidada para lutar nos Estados Unidos. Ivana afirma à psicóloga que quer ficar com Cláudio. Bibi visita Rubinho na prisão. Mira reconhece Otávio, pai de Caio, como a testemunha do caso Solange e avisa a Irene.