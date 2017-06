Caminhão tomba na BR-376, em Tijucas do Sul, e motorista morre

(foto: Divulgação/PRF)

O tombamento de um caminhão carregado de bobinas de plástico deixoou o motorista morto na manhã desta quarta-feira (28) no Km 638 da BR-376, em Tijucas do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria perdido a direção do veículo sozinho.

A PRF fez a interdição total da pista sentido Curitiba e a fila chegou a 5 km.

O corpo do motorista, não identificado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML)