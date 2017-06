Atriz Valentina Herszage diz que contracenar com canguru animado é exercício de paciência

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Contracenar com um boneco desanimado como se ele estivesse vivo, gravar diversas vezes o mesmo plano e, muitas vezes, interagir com o nada são alguns dos desafios enfrentados por Valentina Herszage em "Pega Pega". Ela interpreta a personagem Bebeth na novela das 19h da Globo. Na trama, a jovem é amiga inseparável da canguru Flor, um boneco da companhia de teatro Serrote. Mais que uma companheira, Flor vira uma espécie de alter ego de Bebeth. "Preciso de muita imaginação e concentração. É um exercício de paciência também. Às vezes, a gente leva cinco horas para gravar uma cena pequena", conta a atriz de 19 anos. "A equipe de efeitos especiais é incrível e está sempre comigo, me ajudando". Semelhanças com a personagem? Segundo Valentina, quando era ainda mais jovem, assim como Bebeth, tinha lá seus amigos imaginários. "Eu tinha uma turma, era professora. Eram muitas bonecas, mas às vezes eu interagia com o nada mesmo. Eu ia projetando as coisas". A personalidade extrovertida da atriz, no entanto, destoa bastante do seu papel no folhetim. "Quando eu tinha 15 anos, que é a idade da Bebeth na novela, eu desabafava com as minhas amigas e com meus pais. Eles sempre foram muito abertos. Acho que é isso que falta na Bebeth, essa presença. Ela perde a mãe muito nova e tem uma relação difícil com o pai, Eric [Mateus Solano]. Então ela não teve para onde correr. Diferente de mim". "Pega Pega" é a primeira novela de Valentina, que trancou a faculdade de Artes Cênicas, na metade, para se dedicar ao papel. A ideia agora é manter dedicação exclusiva à novela, que veio para ocupar o lugar "Rock Story". "Acho que não existe pressão por ser uma novela que vem após o sucesso de uma grande trama. Tenho vários amigos de 'Rock Story'", garante. "A gente teve dois meses de preparação e de criação de intimidade com o elenco de 'Pega Pega'. Isso diminui bastante a ansiedade e a insegurança de chegar num lugar completamente novo que é a TV, com um ritmo mais rápido. São muitas cenas por dia". INSPIRAÇÃO PARA ENTRAR EM CENA Confiante, a atriz afirma ainda que acredita que o público vá se identificar com Bebeth. "Ela é apaixonante e tem diversas qualidades: é muito forte, mas muito fraca, muito divertida, mas muito chata. É um pouco de tudo. É muito humana". Para dar vida a uma personalidade tão complexa, no entanto, Valentina costuma separar um tempinho antes de entrar em cena para se concentrar. "Tem esse tempo de saber que você está entrando no personagem". Uma das formas de fazer este ritual é escutar músicas que lhe inspiram a entrar no clima dramático de seu universo na trama. Adele e Red Hot Chili Peppers, por exemplo, fazem parte da playlist. "As músicas não são necessariamente tristes, mas me lembram momentos que me fazem entrar no estado de espírito necessário. 'Make You Feel My Love', da Adele, é a melhor música". ESTREIA NA TV Valentina Herszage foi convidada para fazer o teste para a novela depois que o diretor Luiz Henrique Rios assistiu ao filme "Mate-me Por Favor", do qual ela foi protagonista. A produção foi apresentada no Festival de Veneza e no Festival do Rio. "Após o convite, fizemos um workshop para entender o universo da personagem e acabou rolando", relembra ela, que começou no teatro com apenas 4 anos.