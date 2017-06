Incêndio destrói rancho de ator da série 'Big Bang Theory'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções destruiu na noite de segunda-feira (27) um rancho do ator Johnny Galecki, mais conhecido como o nerd Leonard, da série "The Big Bang Theory". O ator não estava na propriedade na hora do incidente, que foi noticiado pelo site "TMZ" e confirmado por representantes de Galecki. Localizada em San Luis Obispo, entre Los Angeles e San Francisco, a casa ficou destruída, assim com 1.200 acres na região, atingida pelo fogo. A seca na Califórnia, que já dura cinco anos, tem feito com que os incêndios florestais se propaguem com maior facilidade neste estado da costa oeste dos Estados Unidos, onde as temperaturas superaram os 40 graus no início da semana. De acordo com o corpo de bombeiros local, o incêndio está parcialmente controlado, mas a ordem é para que ninguém circule pela área, que foi isolada. "Meu coração está com todos que estão sofrendo com esse incêndio que ameça nossas vidas constantemente, o que pode parecer louco para alguns, mas fazemos porque viver em nossa bela área rural vale a pena", comentou o ator. "Se as pessoas de Santa Margarita me ensinaram uma coisa foi que, uma vez que a fumaça subiu, literalmente e figurativamente, a hora é de reconstruir. Já o fizemos antes e precisamos fazer isso juntos novamente. Isso tornará nossa comunidade mais forte e mais unida", completou Galecki, que agradeceu ao corpo de bombeiros e ao xerife locais. Sucesso de público, a série "The Big Bang Theory" está no ar desde 2007 e teve mais duas temporadas confirmadas.