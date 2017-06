PF desarticula grupo que movimentou R$ 500 mi com contrabando de cigarro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (28), 15 mandados de prisão e outros 26 de busca e apreensão contra uma das maiores organizações criminosas que atuava no contrabando de cigarros no país. A operação Revanche colocou nas ruas 120 agentes, que vão cumprir os mandados nos Estados de São Paulo e Paraná. As investigações iniciaram em 2014 e apontam que os suspeitos distribuíam cerca de 800 mil maços de cigarros de marcas paraguaias por dia, contrariando a lei de importação. Ainda segundo a PF, a quadrilha movimentava R$ 1 milhão por dia. No esquema, o grupo mantinha uma estrutura empresarial voltada à compra, venda, guarda e distribuição de cigarros. Os suspeitos também corrompiam servidores públicos encarregados na repreensão do crime. A PF estima que a organização criminosa movimentou cerca de R$ 500 milhões por meio de laranjas e empresas de fachada. Os bens de todos os suspeitos foram bloqueados pela 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Os investigados vão responder na Justiça pelos crimes de contrabando, corrupção passiva e organização criminosa. Somadas, as penas variam entre um e oito anos de prisão.