Homem tenta salvar galo e é atropelado por galo em Foz do Iguaçu

Um homem de 43 anos tentava salvar um galo que fugiu quando foi atropelado por um ônibus. O caso inusitado aconteceu em Foz do Iguaçu.



O motorista do ônibus de turismo com placas de São Paulo fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O homem ficou inconsciente e gravemente ferido.

Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital municipal. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.