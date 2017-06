Cris 'Cyborg' terá nova adversária em disputa de cinturão no UFC 214

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O UFC anunciou nesta terça-feira (27) que Megan Anderson não irá mais lutar com a brasileira Cris ‘Cyborg’. No entanto, a organização manteve a brasileira no UFC 214, que agora enfrentará Tonya Evinger, em evento que ocorrerá em 29 de julho. "Por causa de problemas pessoais, a lutadora Megan Anderson, campeã do Invicta FC, foi forçada a sair da luta contra Cris Cyborg no UFC 214", disse a organização por meio de nota em seu site oficial. A nova adversária da brasileira tem e começou sua carreira profissional no MMA em 2006. "Acho que meu estilo é realmente imprevisível. Sou dura e você nunca verá uma luta em que realmente me bateram. Eu levo as pessoas para o local em que elas não querem ir e faço a luta ser difícil para elas. Não luto a luta das outras pessoas, é um estado de espírito. Sou uma wrestler da velha guarda e sei lida com isso. Somos duras e estamos aqui para lutar", disse Evinger, que tem 19 vitórias e 5 derrotas na carreira. A luta entre Cris Cyborg e Tonya Evinger, valendo o cinturão do peso pena feminino, será o co-evento principal do UFC 214. O evento também terá a revanche entre o campeão Daniel Cormier e o desafiante Jon Jones, nos meio médios.