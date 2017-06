Reincidente, Vettel pode se complicar com FIA depois de toque em Baku

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - O toque de Sebastian Vettel em Lewis Hamilton durante o GP do Azerbaijão pode sair caro para o piloto alemão: o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean Todt, não teria gostado da atitude do piloto da Ferrari em Baku e estaria estudando punir de maneira mais pesada o ferrarista. Nos momentos que antecediam uma relargada, Vettel acreditou que Hamilton tinha freado de propósito na saída de uma curva para provocar um toque entre ambos, algo que não ocorreu segundo a FIA. Depois de ter batido na traseira da Mercedes, Vettel colocou o carro de lado e, gesticulando com o rival, bateu novamente no carro de Hamilton. Por esse ato, considerado “potencialmente perigoso” pelos comissários, Vettel sofreu um stop and go de 10 segundos, maior pena que pode ser aplicada a um piloto antes da desclassificação da prova. No entanto, o que complica a situação de Vettel é o fato dele ser reincidente. No GP do México, o alemão esteve na mira da FIA depois de xingar o diretor de prova Charlie Whiting via rádio durante a prova. Na ocasião, a FIA emitiu um comunicado dizendo que não aplicaria nenhuma sanção porque o piloto “se desculpou e se comprometeu a trabalhar com a entidade no programa de segurança vial.” Ao mesmo tempo, a federação salientou que “se voltar a ocorrer algo similar, vamos tomar ações disciplinares no Tribunal Internacional da FIA para julgar o infrator.” Todt, contudo, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido em Baku.