Alta em empréstimo de emergentes faz dívida global ter recorde de US$ 217 tri

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os níveis da dívida global aumentaram para o recorde de US$ 217 trilhões, impulsionados pelos empréstimos de US$ 3 trilhões de países em desenvolvimento, disse o IIF (Instituto de Finanças Internacionais), alertando sobre os riscos para os mercados emergentes dos pagamentos da dívida de curto prazo. O IIF afirmou em nota na terça-feira (28) que a dívida global cresceu para 327% da produção econômica anual mundial até o primeiro trimestre de 2017. Embora as economias avançadas continuem a desalavancar, reduzindo a dívida total pública e privada em mais de US$ 2 trilhões no ano passado, o relatório mostrou que a dívida total nos países em desenvolvimento cresceu US$ 3 trilhões, atingindo US$ 56 trilhões. Isso representa 218% do PIB deles combinado, cinco pontos percentuais acima do registrado no primeiro trimestre de 2016. A China representa US$ 2 trilhões desse aumento, com sua dívida agora em quase US$ 33 trilhões, liderada pelas famílias mas também incluindo as empresas, disse o IIF. "O aumento da dívida pode criar obstáculos para o crescimento de longo prazo e, eventualmente, implicar em riscos para a estabilidade financeira", disse o relatório.