Coreia do Norte pede execução de ex-líder do Sul por 'complô' contra Kim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira (28) ter emitido uma ordem permanente para a execução da ex-presidente da Coreia do Sul Park Geun-hye e de seu chefe de espionagem por uma suposta tentativa de assassinar o ditador norte-coreano, Kim Jong-un. A agência de notícias oficial da Coreia do Norte, KCNA, disse que "revelações mostraram" que Park tinha arquitetado um plano para matar a "liderança suprema" norte-coreana em 2015, e que o país está impondo a "pena de morte à traidora Park Geun-hye". A KCNA não revelou a fonte da informação, mas um jornal japonês informou nesta semana que Park tinha aprovado em 2015 um plano para derrubar o líder do regime norte-coreano, Kim Jong-un. A ordem de execução não deverá ter efeito prático. Park foi deposta em março devido a um escândalo de corrupção e está detida na Coreia do Sul enquanto aguarda o julgamento. A Coreia do Norte costuma recorrer a arroubos teóricos para tentar desmoralizar inimigos externos. Na terça-feira (27), o regime de Pyongyang comparou o presidente americano, Donald Trump, ao ditador nazista Adolf Hitler.