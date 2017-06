Protagonista da saga 'Millennium', Michael Nyqvist morre aos 56 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator sueco Michael Nyqvist, conhecido por seu papel na série original dos filmes da saga "Millennium", morreu nesta terça-feira (27), na Suécia, após lutar por um ano contra um câncer de pulmão, informou sua porta-voz. Nyqvist, 56, "morreu tranquilamente rodeado por sua família" em Estocolmo, disse sua porta-voz Alissa Goodman em comunicado, no qual o descreveu como "um dos atores mais respeitados e consumidos da Suécia". "A paixão e a alegria de Michael eram contagiantes para aqueles que o conheceram e amaram. Seu encanto e carisma eram inegáveis e todos que tiveram o prazer de trabalhar com ele sentiram seu amor pelas artes", disse o comunicado. Nyqvist ficou famoso por seu papel como o jornalista investigativo Mikael Blomkvist nas adaptações cinematográficas da saga "Millennium", do autor sueco Stieg Larsson. O papel de Blomkvist na adaptação do longa sueco "Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres" foi interpretado por Daniel Craig. Além da saga, Nyqvist conta com um vasto currículo repleto de filmes como "A Garota do Livro" (2015), "John Wick" (2014), "Colonia" (2015)" e "Missão Impossível - Operação Fantasma" (2011).