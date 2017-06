Chapecoense consegue acordo e confirma amistoso contra Barcelona

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense confirmou nesta quarta-feira (28) que vai enfrentar o Barcelona no torneio-amistoso Juan Gamber, em 7 de agosto. A participação do clube catarinense estava ameaçada, pois o time teria compromissos pelo Campeonato Brasileiro e precisava do aval da CBF, o que acabou ocorrendo nesta semana. O clube viajará para Barcelona logo após o jogo contra o Coritiba, em 6 de agosto, pela 19ª rodada do Brasileiro. A equipe ainda tenta remarcar a partida para 5 de agosto, o que facilitaria a logística. Depois de enfrentar o Barcelona, o time catarinense irá para Japão, onde enfrenta o Urawa Red Diamonds pela Copa Suruga. Em virtude desta partida, a Chapecoense teve adiado o jogo contra o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileiro, para 23 de agosto. A Chapecoense ainda trabalha em outras questões burocráticas e contratuais para confirmar o amistoso contra a Roma no mês de agosto, possivelmente no final do mês onde haverá uma data Fifa.