Suíça é escolhida para receber primeira edição da Copa do Mundo de tênis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nessa terça-feira (27), a Federação Internacional de Tênis confirmou que as finais da Copa do Mundo de tênis de 2018, primeira edição da história da competição, serão disputadas em Genebra, na Suíça. O evento vai compilar as fases decisivas da Copa Davis e da Fed Cup. A competição, que deve ter início em novembro de 2018, seria disputada em solo duro em palco para 18 mil pessoas que já recebeu mais de dez disputas de Copa Davis e Fed Cup. Mais de 20 cidades demonstraram interesse em sediar o evento, criado para atrair mais torcedores, patrocinadores e jornalistas para as competições nacionais. Copenhague, Miami, Istanbul, Turim e Wuhan foram derrotadas por Genebra na final. "Dando a Genebra um ano para organizar e promover o evento, acreditamos que a cidade será capaz de maximizar seu potencial, elevando os padrões para o nível de Grand Slams e entregando a atletas e fãs a melhor experiência possível", afirmou David Haggerty, presidente da Federação Internacional de Tênis.