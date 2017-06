Servidores de Curitiba voltam ao trabalho, mas marcam protesto para sexta

Os servidores municipais voltaram ao trabalho nesta quarta-feira (28). Segundo balanço da Prefeitura de Curitiba, todas as 391 unidades da rede municipal de ensino funcionam normalmente na manhã desta quarta-feira e os postos de Saúde também contam com todos os funcionários. Apesar de terem encerrado a greve, ontem, após aprovação do pacote fiscal proposto pela Prefeitura de Curitiba, os servidores já marcaram um novo protesto para a próxima sexta-feira (30).

Será a partir das 17 horas na Boca Maldita e o vento chama-se (Nenhum Direito a menos)