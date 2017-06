À espera de documentação, Petros já faz primeiro treino no São Paulo

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo ganhou mais um reforço. Antes mesmo de ser apresentado, o volante Petros já apareceu no CT da Barra Funda nesta quarta-feira (28) para treinar. O time do Morumbi agora espera documentos vindos do Bétis, da Espanha, para assinar o contrato de quatro anos. A transação é estimada em 2,5 milhões de euros (R$ 9,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Petros foi um dos primeiros a entrar em campo, acompanhado do preparador físico José Mário Campeiz. O meio-campista de 28 anos cumpriu circuitos formados por cones -inclusive conduzindo a bola- e depois se juntou aos prováveis titulares do embate com o Flamengo, às 16h de domingo (2), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grupo ficou atrás do gol de Sidão acompanhando jogo-treino contra o sub-19. Na maior parte do tempo, Petros esteve acompanhado de Cueva e Jucilei. O São Paulo espera poder anunciá-lo já nas próximas horas. E, como o jogador foi aprovado com elogios nos exames médicos, há a expectativa de que rapidamente o volante esteja à disposição do técnico Rogério Ceni. ESTRANGEIROS O zagueiro Robert Arboleda participou de jogo-treino que terminou empatado em 1 a 1 graças a golaço de Bruno. O equatoriano formou dupla com Douglas, mostrou ótima saída de bola pelo lado direito e foi bem em bolas cruzadas. Conseguiu ainda dois desarmes e deixou um dos garotos de Cotia caído após dividida. Jonatan Gómez, por outro lado, não esteve no CT. O meia foi ao consulado argentino tirar a documentação necessária para viver e trabalhar no Brasil. Gómez deve ficar à disposição mais rápido do que Arboleda, mas precisa de mais tempo de treino para jogar, pois estava de férias.