Rockets acertam troca com os Clippers e contratam Chris Paul

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O armador Chris Paul vai reforçar o Houston Rockets na temporada 2017/2018, afirma reportagem do site americano "Yahoo!". A franquia texana adquiriu o jogador por meio de troca com o Los Angeles Clippers, seu ex-time. Paul tinha uma opção para encerrar seu contrato com o Clippers antes da temporada 2017/2018, que seria sua última na franquia de Los Angeles, e se tornar agente livre irrestrito. No entanto, o armador aceitou manter o último ano de seu vínculo e ir para os Rockets via troca. Na transação, os Clippers recebem o armador Patrick Beverley, o ala-armador Louis Williams e o ala-pivô Sam Dekker, além de uma escolha de primeira rodada do Draft de 2018. Além de acertar a troca por Paul, os Rockets também devem contratar o brasileiro Georginho, outro armador. Os Clippers, por sua vez, também podem perder Blake Griffin, que abriu mão de seu último ano de contrato com a franquia. Na última temporada, Paul teve médias de 18,1 pontos, 9,2 assistências, cinco rebotes e duas roubadas de bola em 31,5 minutos por exibição.