Projeto 'Concerto nas Igrejas' chega a Santa Felicidade

A paróquia São José de Santa Felicidade recebe nesta semana o projeto Concerto nas Igrejas, da Camerata Antiqua de Curitiba. Na quinta-feira (29), às 20h, o Coro irá apresentar obras de Osvaldo Lacerda, Mozart Camargo Guarnieri, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel e Tom Jobim.

A regência é da maestrina e diretora artística do grupo, Mara Campos. O concerto conta ainda com solos do tenor Lúcio Hossaka e da soprano Naura Sant’Ana, piano de Clenice Ortigara e narração do coralista Ademir Maurício.

Apresentado há 15 anos, o programa Concerto nas Igrejas faz parte das ações da Camerata junto à comunidade. “A Camerata faz concertos em templos de todas as religiões”, ressalta a regente.

Na nova temporada, o número de concertos aumentou. “Eles serão realizados em novas paróquias que passam a integrar o roteiro de apresentações nos bairros de Curitiba”, diz Mara Campos. Ao todo são dez apresentações, uma por mês.

Serviço:

Coro da Camerata Antiqua de Curitiba

Local: Paróquia São José de Santa Felicidade – Av. Manoel Ribas, 6252

Data e horário: 29 de junho (quinta-feira), às 20h

Entrada franca

Informações: (41) 3372-1417

Próximos concertos:

Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba

5 de julho, 20h - Igreja Batista do Bacacheri

Rua Amazonas de Souza Azevedo, nº 134 - Bacacheri

Informações: (41) 3363-0327

Camerata Antiqua de Curitiba

3 de agosto, 20h - Santuário Nossa Senhora do Carmo

Av. Mal. Floriano Peixoto, 8520 - Vila Hauer

Informações: (41) (41) 3276-1936

Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba

31 de agosto, 20h - Paróquia São Francisco de Paula

Rua Desembargador Motta, 2.500 - Centro

Informações: (41) 3223-7924

Coro da Camerata Antiqua de Curitiba

14 de setembro, 19h30 - Paróquia São Marcos

Rua Roberto Gava, 310 - Pilarzinho

Informações: (41) 3338-4450

Coro da Camerata Antiqua de Curitiba

19 de outubro, 20h - Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Rua Arapongas, 1399 - Sítio Cercado

Informações: (41) 3349-4925

Camerata Antiqua de Curitiba

30 de novembro, 20h - Santuário Santa Rita de Cássia

Rua Padre Dehon, 728 - Vila Hauer

Informações: (41) 3276-2075

Camerata Antiqua de Curitiba

7 de dezembro, 20h – Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Av. Nossa Senhora Aparecida, 1637 - Seminário

Informações: (41) 3274-3477