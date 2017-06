Com maioria de participantes jovens, 'A Casa' tem advogado, agricultor e até youtuber

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record estreou nesta terça (27) o reality show "A Casa", no qual 100 competidores são confinados em um imóvel equipado para quatro pessoas. Horas antes, a emissora divulgou nome, foto e profissão dos participantes. Apesar de não especificar a idade, é possível deduzir que pelo menos 70 dos participantes está abaixo dos 40 anos. Muito mais plural são as profissões dos 100 participantes. São poucos os trabalhos que se repetem no reality: os únicos são vendedor, com oito pessoas dedicadas a essa função, empresário (sete) e administrador (seis). Há também nove estudantes. Modelos, personal trainers e promotores de eventos, profissões comuns no "Big Brother Brasil", não chegam a somar dez pessoas. Há um único aposentado, dois advogados, diferentes terapeutas, psicóloga, jornalista, agricultor, pescador, chef de cozinha, dentista, urbanista, policial militar e outras pelo menos 30 profissões com no máximo dois representantes cada. Entra as profissões mais incomuns -e moderninhas- há uma cosplayer (pessoa que faz performances vestida de personagens famosos) e dois youtubers.