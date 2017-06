Maglore vem a Curitiba para show no John Bull

A banda Maglore de Salvador sobe ao palco do John Bull Pub no próximo dia 7 de julho. O quarteto de canção popular brasileira com referências de pop e rock psicodélico, formada por Teago Oliveira (voz e guitarra), Lucas Oliveira (voz e baixo), Lelo Brandão (Teclados, guitarra e voz) e Felipe Dieder (bateria), a Maglore, leva a tour de encerramento do CD e LP III à região Sul. Há dois anos na estrada com a tour III, a banda chega a Curitiba, depois segue para Joinville (Casa 97), Florianópolis (Célula Show Case) e Porto Alegre (Ocidente).

No repertório do show, músicas de seus três discos, como “Mantra”, “AiAi” (na trilha de Malhação), “Se Você Fosse Minha”, “O Sol Chegou”, “Café com Pão”, “Aconteceu”, “Vampiro da Rua XV”, “Demodê”, “Demais, Baby!”, “Tudo de Novo”, além de duas canções que estarão em seu próximo CD, com lançamento no segundo semestre de 2017: "Aquela Força" e "Você me Deixa Legal".

MAGLORE

Apontado pela mídia especializada como um dos grandes nomes do novo cenário nacional, a Maglore soma seis anos de estrada.

Originada como quarteto em Salvador, em 2009, então com Carlos Nery (baixista) e Lelo Brandão (guitarra e teclado), e atualmente residente na capital paulista, a Maglore também lançou os CDs independentes Veroz (2011) e Vamos Pra Rua (2013) — neste último, Carlinhos Brown e Wado emprestam suas vozes em participações especiais. Os álbuns destacaram o grupo como aposta do país e representante de peso do circuito baiano.

III é resultado da mudança de integrantes e, por consequência, de sonoridade da banda, agora mais direta e simples, mas não menos inventiva e elegante, com influências que vão de Caetano Veloso a Wilco, do misticismo da Bahia à rotina esmagadora da vida em São Paulo.

O quarto disco da banda, que voltou a ser um quarteto em fevereiro de 2017, está previsto para o início do segundo semestre.

III

Considerado um dos melhores álbuns de 2015 por Rolling Stone, Billboard, MTV, UOL Entretenimento, entre outros grandes veículos, e 20 melhor show do ano pela Folha de S. Paulo (a estreia foi na capital paulista, no Auditório Ibirapuera), III foi gravado ao vivo em fita de rolo, quando a banda ainda era um power trio. O disco teve produção de Rafael Ramos (Titãs, Pitty, João Donato) no Estúdio Tambor (RJ).

"Mantra", single que antecipou o trabalho, foi indicado à categoria “nova canção” do Prêmio Multishow 2015 e ganhou boa execução em FMs do eixo SP-RJ.

O disco ainda levou a Maglore ao 27º Prêmio da Música Brasileira, que reconheceu o grupo como um dos melhores daquele ano, ao lado dos veteranos Titãs e Funk Como Le Gusta, e rendeu convites para o Lollapalooza Brasil 2016, onde os baianos se apresentaram no palco principal e para o festival SXSW, em Austin (EUA), como artistas brasileiros convidados, ao lado de Liniker.

Marcado por arranjos modernos, melodias de assimilação imediata e o lirismo das composições de Teago, III foi eleito, em 1o lugar, melhor álbum da Bahia em 2015, em ranking que reuniu críticos, jornalistas e formadores de opinião do rádio e da tevê do Estado, com organização do site el Cabong.

Em outra votação, desta vez elaborada pelo site Scream & Yell com mais de 100 profissionais do mercado da música, o disco entrou para o top 5 de lançamentos brasileiros.