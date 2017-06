Metroviários ameaçam parar na sexta contra reformas do governo federal

SÃO PAULO, SP (FOHAPRESS) - Os metroviários de São Paulo ameaçam fazer uma paralisação na próxima sexta-feira (30) contra as reformas trabalhista e da Previdência propostas do governo federal. Se confirmada, essa será a terceira vez no ano que os funcionários do Metrô paulista param de trabalhar. O indicativo de greve foi aprovado pela categoria em assembleia realizada na última quinta-feira (22). Uma nova reunião será realizada nesta quinta (29) para confirmar a decisão e definir se será uma paralisação de uma ou de 24 horas. Nas últimas vezes, a paralisação foi de um dia. O Metrô paulista tem cerca de 9.200 funcionários, sendo que dois terços deles estão diretamente envolvidos na operação dos trens e estações, e transporta cerca de 4 milhões de pessoas (média mensal de 2016) pelas linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha, 5-lilás e 15-prata. Apenas a linha 4-amarela, que liga a Luz ao Butantã e é administrada pela empresa ViaQuatro, deverá continuar a operar normalmente em caso de paralisação da categoria. Os metroviários já realizaram duas paralisações em 2017: uma no dia 15 de março e em 28 de abril. Em ambas, os funcionários do Metrô apoiaram greve geral convocada por centrais e movimentos sociais contra as reformas da Previdência e das leis trabalhistas. Diferente dos protestos anteriores, os ônibus e a trens não deverão ser afetados pela paralisação desta sexta (30). O Sindmotoristas (sindicatos dos motoristas e cobradores de ônibus) e os sindicatos Sorocabana e Central do Brasil (que representam funcionários das linhas 8, 9, 11 e 12 da CPTM) dizem que não devem parar. Apenas o Sindicato dos Ferroviários de SP, que representa funcionários que atuam nas linhas 7 e 10 da CPTM devem realizar ainda uma assembleia para definir se vão aderir ou não à paralisação. A reunião está prevista para a noite desta quinta (29). EDUCAÇÃO A Apeoesp (sindicato dos professores estaduais) também convocou os professores de todo o Estado para aderir a paralisação desta sexta (30). Segundo o próprio sindicato, por ser final de semestre, já são pouco os professores que estão com aluno nas salas de aula, mas a recomendação foi feita para que os docentes parem e participem dos protestos previstos para o dia. Na capital paulista, a Apeoesp deve participar do protesto programado para as 14h na avenida Paulista.