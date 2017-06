Após perder luta por título, Cigano voltará a lutar no UFC 215, em setembro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de perder a luta pelo cinturão dos pesados para Stipe Miocic, no UFC 211, Junior Cigano já tem data para voltar ao octógono do Ultimate. O brasileiro enfrentará o franco-camaronês Francis Ngannou, em 9 de setembro, no UFC 215. Ngannou vem em ascensão no UFC. Desde que entrou na organização, em 2015, o franco-camaronês coleciona cinco vitórias consecutivas, sendo quatro por nocaute e uma finalização. Na última, em janeiro deste ano, venceu o experiente Andrei Arlovski. Cigano, por sua vez, conta com um cartel recente irregular no UFC. Nas últimas oito lutas, venceu quatro e perdeu outras quatro. Contra Stipe Miocic, no combate valendo o cinturão dos pesados, o brasileiro foi nocauteado ainda no primeiro round. O UFC 215 estava previsto, inicialmente, para acontecer em agosto. Por causa da luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, no boxe, no mesmo mês, a organização decidiu transferir o evento numerado para o dia 9 de setembro.