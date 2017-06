Grêmio acerta com meia-atacante Arroyo até o final de 2019

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Michael Arroyo, 30 anos, reforçará o Grêmio. O clube gaúcho já concluiu a negociação com o meia-atacante equatoriano e aguarda a chegada dele em Porto Alegre para anúncio oficial. O jogador assinará contrato até o final de 2019. Arroyo estava livre no mercado após deixar o América-MEX. A operação foi encaminhada há dias, mas atingiu status de finalizada no início dessa semana. Oficialmente o Grêmio ainda espera realização de exames médicas e assinatura do contrato. Com passagem pela seleção do Equador, Arroyo chega a Porto Alegre na madrugada desta quinta-feira (29). Ao longo do dia, cumprirá os trâmites burocráticos d poderá ser anunciado oficialmente antes do final de semana. O Grêmio buscou Arroyo pelas características de jogos, força e chute forte, mas também como uma prevenção em caso de saída de algum titular. Luan é o mais assediado, mas Pedro Rocha e Ramiro também estão valorizados no mercado. Michael Arroyo começou no Emelec (EQU), passou por Deportivo Quito (EQU), San Luis (MEX), Atlante (MEX), Barcelona de Guayaquil (EQU) e por último América (MEX). Esteve no Brasil em 2014 e fez parte do grupo da seleção do Equador no torneio.