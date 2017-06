Fluminense anuncia saída de vice após projeto para novo estádio vazar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (28) o desligamento de Pedro Antonio Ribeiro da Silva, que ocupava o cargo de Vice-Presidente de Projetos Especiais. O dirigente seria o responsável pelo vazamento de informações sobre o plano para construir um estádio para o clube no Parque Olímpico. "O Fluminense Football Club anuncia a saída de Pedro Antonio Ribeiro da Silva do cargo de Vice-Presidente de Projetos Especiais. O clube agradece sua atuação e dedicação nos últimos anos", diz comunicado emitido pelo clube. Em entrevista ao site "Globoesporte.com", o ex-dirigente afirmou que o clube tinha planos para a construção de um estádio para 22 mil pessoas que poderia ser construído em um ano. Antes disso, seria necessário que o Fluminense chegasse a um entendimento interno e que conseguisse viabilizar apoio de patrocinadores e do governo. "O projeto só não foi para frente por conta da insegurança da atual administração em conduzir o assunto", afirmou, sobre a não realização de um encontro da diretoria com o prefeito Marcelo Crivella. A divulgação do interesse na construção do estádio no local fez com que o Flamengo fizesse o mesmo, o que repercutiu negativamente para o Fluminense. Questionado sobre o caso, Pedro Antonio pediu "justiça" para a prefeitura. "Se a gente não tiver, ninguém vai ter. E, se não for lá, se tomarem a ideia, queremos liberação da prefeitura para reformar as Laranjeiras. Podemos conversar, negociar e ser justos. Não vejo problema em o Flamengo administrar o Maracanã. Hoje, é a Odebrecht, uma empresa. Tem de ter um acordo justo para as partes, para todos poderem usar. Podemos ter acordo justo com o Botafogo no Nilton Santos. Fico até triste de não poder fazer acordo com o Vasco. O que interessa é o futebol do Rio de Janeiro. Agora, o que não vai ter é um time hegemônico no Rio de Janeiro. Podem esquecer. Isso não terá", disse. Pedro Antonio foi o principal responsável pela construção do CT do Fluminense, que foi batizado com seu nome na gestão de Peter Siemsen.