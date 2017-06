Thalles passa por 'spa forçado' no Vasco, perde peso e diz estar focado

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Foram mais de três semanas do hotel para o treino, e do treino para o hotel. Submetido a um 'spa forçado' pelo Vasco após atingir 100kg, o jovem atacante Thalles perdeu 4kg, voltou a ganhar a atenção do técnico Milton Mendes e, por mais que ainda desperte a desconfiança de muitos torcedores, garante: está focado. "O que tenho para falar para o torcedor do Vasco é que estou focado. No início de 2017 até comecei bem, fazendo gols, aí o Luis Fabiano chegou e tive esse processo para voltar e ficar bem. Eu estou muito animado, feliz e os torcedores podem ficar despreocupados que estou focado e as coisas vão dar certo daqui para frente", declarou o atacante. Durante o 'spa', que foi realizado no mesmo hotel que o Vasco se concentra, Thalles ganhou a liberação do clube para ter a companhia de sua namorada e podia fazer passeios como ir à praia ou ao shopping. Por lá, tinha o acompanhamento intensivo de uma nutricionista e também de um segurança, que tinha a missão de vigiar e evitar as "escapulidas" gastronômicas do jovem. Thalles admite que cortar as guloseimas foi um sofrimento, mas que agora se adaptou à dieta e segue mantendo-a em sua casa. Questionado sobre o que gostava mais de comer, não titubeou: "Sanduíche, hambúrguer... Às vezes deixava de jantar para comer coisas do tipo. Agora estou seguindo a dieta em casa". Com Luis Fabiano suspenso, Thalles é o favorito para iniciar a partida contra o Coritiba, neste domingo, na capital paranaense. Ele ganhou um novo voto de confiança de Milton Mendes. "Uma coisa que me marcou muito foi o que o Milton me disse: 'Se você faz gols com esse peso, imagina se perder os que você precisa?'".