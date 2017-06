Santos recebe resposta do Barcelona e dá prazo a Lucas Lima

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona respondeu a notificação do Santos, que acusa o clube catalão de aliciamento no caso Lucas Lima. A diretoria santista considerou o e-mail 'malcriado'. No contato, o clube espanhol alegou que a notificação foi desnecessária, pois já conhece e respeita as regras da Fifa. Lucas Lima tem contrato com o Santos até o fim do ano e poderá assinar com outro clube a partir de julho. Pelas regras da Fifa, até esta data nenhuma outra equipe poderia negociar com o meia, sob o risco de ser punida por aliciamento pela Fifa. A reportagem apurou que o Santos alega ter provas de que o Barcelona conversa diretamente com o estafe do jogador. O clube, inclusive, possui duas testemunhas importantes que estavam na mesa de pôquer na semana passada, quando ele disse ter um acordo para jogar ao lado de Neymar no Barcelona em 2018. O clube paulista ainda promete utilizar diversas matérias da imprensa confirmando a transação em um possível processo, caso o Barcelona anuncie o acerto com o jogador nesta temporada. Incomodado com o assédio do Barcelona, o presidente Modesto Roma procurou Lucas Lima e 'apertou' o jogador. O dirigente exigiu uma posição definitiva do atleta em relação à proposta de renovação feita pelo Santos há mais de dois meses. Após a pressão do mandatário, Lucas Lima prometeu que dará uma resposta definitiva em dez dias. O Santos está pessimista em relação à permanência de Lucas Lima, mas ainda há um fundo de esperança por causa da Copa do Mundo em 2018. Eles alegam que o meia pode ser reserva no time catalão, fato que atrapalharia os seus planos de defender a seleção brasileira no Mundial da Rússia. Na equipe praiana, o camisa 10 é titular absoluto. Além disso, o Santos ressalta que fez uma proposta excelente de renovação – a melhor do mercado interno. O clube paulista ofereceu salário mensal de R$ 600 mil ao meia, que seria o jogador mais bem pago do elenco. Até agora, no entanto, ele e seu estafe ainda não responderam. Hoje Lucas Lima recebe R$ 350 mil. Além do novo ordenado, a diretoria prometeu um valor de "luvas", que seria pago no dia da assinatura do contrato. A proposta de renovação seria por quatro temporadas.