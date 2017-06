Um homicídio que vitimou Renata Lopes Cordeiro, 24 anos, morta com um tiro no rosto, foi esclarecido pela Polícia Civil, através da 1ª Subdivisão Policial (SDP) de Paranaguá, na manhã de terça-feira (27). O suspeito do crime, um homem de 20 anos, marido da vítima, foi preso na casa do pai, no bairro Parque Agari.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia