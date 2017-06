Montillo entra em acordo com Botafogo e rescinde contrato

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Montillo não é mais jogador do Botafogo. Após uma reunião nesta quarta-feira (28), o argentino chegou a um acordo e rescindiu o contrato que era válido até dezembro. Frustrado com as cinco lesões que teve na temporada, o camisa 7 se reuniu com a diretoria e pediu para encerrar o vínculo com o clube, que não se opôs. A decisão foi tomada após o departamento médico do clube analisar exame realizado pelo jogador que apontou mais uma grave lesão. A expetativa de retorno aos gramados não era animadora e o Botafogo, então, decidiu aceitar a 'oferta' de Montillo e rescindir o contrato. O jogador está muito insatisfeito com seu rendimento com a camisa do Botafogo. O excesso de lesões fez com que ele fosse chamado de 'ladrão' por torcedores nas redes sociais no mês passado. Ele reagiu aos comentários e disse trabalhar honestamente. Tanto que propôs ao Botafogo devolver os salários dos meses que ficou afastado por conta das lesões. O clube alvinegro não aceitou e seguiu dando moral a Montillo. O argentino se recuperou e ficou no banco de reservas até reassumir a titularidade na última segunda (26), contra o Avaí. Porém, bastaram apenas sete minutos em campo para ele sentir novamente lesão na panturrilha direita —a terceira na temporada— e deixar o gramado desolado. Ele arrumou suas coisas e foi embora antes mesmo do fim do primeiro tempo. O dia seguinte da partida foi marcado por incertezas e boatos. O fato é que Montillo foi liberado do treinamento. Em casa, ele se recusou a atender o telefone inclusive do seu estafe.