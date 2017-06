Novo 'caso' de Rihanna seria o bilionário saudita Hassan Jameel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos últimos dias, a cantora Rihanna, 29, foi vista com um homem misterioso durante as suas férias na Espanha. Ela foi flagrada aos beijos com o empresário saudita Hassan Jameel dentro de uma piscina de um hotel espanhol. "Esta relação é realmente verdadeira", disse uma fonte, que não quis se identificar, ao site britânico "The Sun". "Rihanna disse a amigos que ela está apaixonada por ele e totalmente entregue. Eles passaram muito tempo juntos longe de olhos curiosos. O relacionamento está casa vez mais sério, com um gostando cada vez mais da companhia do outro." As fotos do casal foram divulgadas pelo site "Daily Mail". Segundo o site, a família de Jameel possui parte da empresa de automóveis Toyota e é dona da Abdul Latif, uma das maiores empresas do mundo. Em 2016, o patrimônio da família de Hassan era de US$ 1,5 bilhão (cerca de 4,9 bilhões). Segundo os sites britânicos, Jameel é bastante discreto e está sempre viajando a negócios. Em 2016, Jameel foi visto bem próximo da modelo Naomi Campbell durante show de Stevie Wonder. Na época, a imprensa internacional especulou que os dois tinham um affair.