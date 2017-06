Greca sanciona projetos de ajuste fiscal

Um dia depois de a Câmara Municipal de Curitiba aprovar em segunda votação os projetos de ajuste fiscal enviados pela prefeitura, o prefeito Rafael Greca (PMN) sancionou nesta quarta-feira (28) quatro leis que fazem parte do conjunto. As novas leis tratam da criação da Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal, mudanças no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Curitiba (IPMC), do estabelecimento de leilão para quitar dívidas da cidade e da suspensão por tempo determinado dos planos de carreira, além da transferência da data base dos servidores.

As propostas geraram protestos por parte dos sindicatos que representam os servidores. A Câmara foi invadida nos dias 13 e 20, o que levou à suspensão das sessões. Os vereadores aprovaram os projetos na Ópera de Arame.