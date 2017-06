Curitiba sedia encontro de países emergentes pela inovação

Nesta quinta-feira (29/6), Curitiba vai sediar o primeiro encontro no Brasil de um movimento pela inovação em países emergentes, que já chegou a diversas cidades do mundo. É o ConnectX Global, que será realizado no Engenho da Inovação, no bairro Rebouças, com apoio da Prefeitura de Curitiba, Instituto Brics, Agência Curitiba e Vale do Pinhão.

Rubens Gennaro, presidente do Ibrics, e Dmitryi Lobkov, representante da Rússia e vice-presidente do Instituto, estão entre os palestrantes. Durante o encontro também será apresentada a startup Novo Sertão, que tem um projeto de cidade tecnológica a ser implantado no sertão da Paraíba, na cidade de Sousa.

“Quando o assunto é inovação e empreendedorismo, geralmente olhamos para a força do Vale do Silício, mas precisamos observar com mais atenção os países emergentes, que têm grande potencial”, afirma Stephan Rodrigues Garcia, diretor do CxBrasil, entidade que organiza o evento.

A ação do ConnectX Global já chegou a cidades como Paris, Abidjan, Bogotá, Cidade do México, Kinshasa e Lisboa reunindo líderes empresariais, políticos, instituições e empreendedores para uma das causas mais debatidas e incentivados no mundo, que é o protagonismo através da inovação e empreendedorismo.

“Eventos como ConnectX Global reforçam o pilar da internacionalização do Vale do Pinhão. Ações que integram pessoas e causas daqui com o mundo fazem parte e serão sempre apoiadas por nós”, afirma Frederico Lacerda, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação.

Serviço: ConnectX Global

Data: quinta-feira (29/06), às 15h

Local: Engenho da Inovação (Rua Engenheiros Rebouças, 1732, Rebouças).

As vagas são limitadas e gratuitas. Inscrições pelo site: http://bit.ly/connectxevento