Aquário de Paranaguá estende visitação nos fins de semana

(foto: AEN)

Em julho, quem quiser visitar o Aquário de Paranaguá pode aproveitar o horário especial de férias. Nas sextas-feiras e sábados o aquário passa a atender os visitantes das 10h às 20h, já de domingo a quinta-feira o aquário atende das 10h às 17h30.



No local, os visitantes podem se divertir e aprender mais sobre o ambiente aquático do Brasil e, principalmente, do Paraná. Também é possível experimentar como é tocar os animais. Nos tanques de toque, as pessoas podem tocar em animais como raias, anêmonas, pepino e bolacha do mar.



REALIDADE VIRTUAL - Outra atração que chama atenção dos visitantes são os óculos de realidade virtual, que permite mergulhar com baleias e outros animais. Já no navio fantasma, os participantes têm uma experiência única, conhecendo esqueletos florescentes de diversos animais marinhos.



AQUÁRIO – O Aquário de Paranaguá pertence ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e é gerenciado pela empresa Acqua Mundo. O espaço tem como principal objetivo promover a educação ambiental dos visitantes.



No local, a população pode aprender sobre as 200 espécies da fauna aquática, principalmente do Litoral do Paraná, que estão expostas nos diferentes ambientes. Dividido em três pavimentos, o Aquário é um dos maiores do País. São 26 recintos, auditórios, espaço para exposições, brinquedos para crianças e loja.



SERVIÇO: Aquário de Paranaguá.



Horários:



Domingo a quinta-feira: 10h às 17h30.



Sexta-feira e sábado: 10h às 20h.



Ingressos



Adultos: R$ 18



Crianças e idosos: R$ 12



Moradores do litoral do Paraná, estudantes e doadores de sangue têm direito a meia entrada.



Local: Rua João Régis, s/n, Centro Histórico de Paranaguá.



Contato: aquariodeparanagua.com.br ou (41) 3425-8063