Jogo do Atlético pela Libertadores é confirmado para a Vila Capanema

O Atlético na Vila Capanema: estádio vai receber jogo do time contra o Santos (foto: Reprodução / CAP)

O Atlético vai usar a Vila Capanema para o duelo contra o Santos, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O próprio Atlético confirmou o estádio nesta quarta-feira (28), em seu site oficial. O Clube pretendia usar o Couto Pereira, do Coritiba, mas não teve sucesso.

O jogo está marcado para o dia 5 de julho, uma quarta-feira, às 19h15. Como a Arena da Baixada vai receber as finais da Liga Mundial de Vôlei entre os dias 4 e 8 de julho, não estará disponível para a partida da Libertadores.

Isso levou o clube a procurar outro estádio. A primeira tentativa terminou mal. O Atlético indicou o estádio Couto Pereira à Conmebol, mas o Coritiba alegou que o gramado estaria em reforma na data do jogo e não cedeu. Com um contrato assinado por ambas as partes em 2015, o Furacão chegou a entrar na Justiça. Mas, nesta terça-feira (27), a juíza Aline Koentopp indeferiu o pedido. No mesmo dia, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia vetado a utilização do Couto Pereira, por causa do gramado, e ao mesmo tempo indicou a Vila Capanema para a partida.

O estádio do Paraná Clube estaria apto a receber 20.083 pessoas, segundo laudo da Polícia Militar; com isso, atenderia à capacidade mínima exigida pela Conmebol, que é de 20 mil pessoas. Contudo, a tendência é que apenas 16.770 lugares sejam comercializados nas bilheterias.

INGRESSOS

Devido ao atual número de associados e da capacidade do estádio, o Atlético orientou os Sócios Furacão a habilitar o Smart Card para garantir a presença na partida. O procedimento terá início a partir das 10 horas desta quinta-feira. Como o Atlético tem mais sócios que a capacidade do estádio, não haverá venda de ingressos avulsos para a torcida atleticana. Somente serão comercializadas entradas para a torcida visitante, conforme a lei.